Barcellona-Inter, non solo conferenze stampa: le attività della vigilia

Barcellona e Inter si affronteranno mercoledì nell’andata delle semifinali di Champions League, match in programma alle ore 21.00. Il club nerazzurro ha presentato il programma della vigilia, specificando gli orari delle varie attività.

LA SFIDA – Tra due giorni Barcellona-Inter, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. Al Montjuic, i nerazzurri arriveranno con un morale sicuramente non altissimo, viste le tre sconfitte consecutive dell’ultima settimana contro Bologna, Milan e Roma. Tre KO che hanno, difatti, ridimensionato gli obiettivi dell’Inter, che non potrà più fare il triplete e in campionato rischia di non bissare il successo dello scorso anno (meno tre dal Napoli). Dal canto suo, il Barcellona ha vinto sabato la Copa del Rey contro il Real Madrid. Dunque, sarà una partita complicata e dura. Sia Hansi-Dieter Flick e Simone Inzaghi parleranno alla vigilia della partita. Il tecnico tedesco lo farà al centro sportivo catalano Joan Gamper (vedi orario), mentre l’allenatore nerazzurro direttamente dalla pancia del Montjuic (vedi orario vigilia). Ma non ci saranno solo le conferenze stampa ad arricchire la vigilia di Barcellona-Inter. Occhio pure alle rifiniture delle due squadre. Orari diversi.

Le attività della vigilia di Barcellona-Inter: gli orari delle rifiniture

RIFINITURE – Aprirà la giornata il Barcellona che si allenerà direttamente al centro sportivo Joan Gamper alle ore 11.00. Alle 12.00 scenderà in campo l’Inter per l’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi al quartier generale nerazzurro di Appiano Gentile.