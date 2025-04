Barcellona-Inter, Flick si porta ancora un dubbio! Il ruolo chiave

Hansi Flick non è ancora sicuro dell’undici che scenderà in campo questa sera per il Barcellona contro l’Inter. L’allenatore si porta un dubbio fino alla fine.

ROSA – Il Barcellona non forza i recuperi in vista della partita contro l’Inter. Balde, Casadò e Lewandowski non saranno parte dell’andata della semifinale di UEFA Champions League. Tutti e tre continueranno a lavorare per tornare a San Siro, anche se per il polacco il recupero è molto difficile. Tra gli indisponibili c’è anche Ter Stegen, rientrato in panchina in Copa del Rey sabato ma non utilizzabile oggi per una questione di liste. A poche ore dal calcio d’inizio comunque Hansi Flick si porta ancora un dubbio.

Barcellona-Inter, Flick non ancora sicuro sulla trequarti!

DUBBIO – L’allenatore tedesco non è certo dell’undici che giocherà contro l’Inter. Il Barcellona viene da un impegno estremamente complicato con il Real Madrid e qualcosa potrebbe aver perso a livello di energie. Per questo motivo Dani Olmo è in ballottaggio con Fermin Lopez sulla trequarti. Secondo Marca, quotidiano spagnolo, il secondo è favorito per partire dal primo minuto. L’ex Lipsia potrebbe diventare la carta per cambiare il match durante il corso dei 90 minuti. Il resto della formazione è definito, Ferran Torres confermato al centro dell’attacco al posto di Lewandowski.