Barcellona-Inter, Flick con l’artiglieria pesante. Probabile formazione

Barcellona-Inter è un match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Di seguito la probabile formazione di Hans Flick.

LA SFIDA – Barcellona-Inter si giocherà domani 30 aprile alle ore 21 allo Stadio Montjuic. I catalani si presentano al match sulle ali dell’entusiasmo, grazie al successo in finale di Copa del Rey contro il Real Madrid con il punteggio di 3-2. Anche senza Robert Lewandowski, i blaugrana rappresentano la squadra più temibile d’Europa insieme al PSG, in questo momento specifico. La produzione offensiva della compagine catalana resta impressionante, a testimonianza di come ad emergere sia la virtù dei meccanismi di gioco piuttosto che le singole individualità.

Barcellona-Inter, la probabile formazione di Flick:

LE SCELTE – In Barcellona-Inter Flick ha le idee chiare riguardo la composizione della sua formazione titolare. L’assenza di Lewandowski e quella di Alejandro Balde obbligano il tecnico tedesco a fare riferimento a Ferran Torres e Gerard Martinez, due calciatori su cui i blaugrana credono con forza anche per affrontare sfide così delicate come quella contro i nerazzurri. Il resto della compagine ricalcherà quanto visto nel corso di quest’annata, con Pedri e Frankie De Jong a dirigere l’orchestra a centrocampo e Rafinha e Lamine Yamal a promettere spettacolo grazie ai propri guizzi in via avanzata.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martinez; De Jong, Rodri; Rafinha, Olmo, Yamal; Ferran Torres. Allenatore: Hans Flick.