Barcellona-Inter, un solo dubbio per Inzaghi. La probabile formazione

Barcellona-Inter è il prossimo crocevia che dovranno affrontare i nerazzurri. Quasi tutti i titolari a disposizione per Simone Inzaghi che dovrà sciogliere un unico dubbio, la probabile formazione.

UNICO DUBBIO – L’Inter contro il Barcellona dovrà riaccendere la fiamma che ha tenuto viva fino alla partita di ritorno contro il Bayern Monaco. Dopo il passaggio del turno c’è stato un vero e proprio black out. Tre sconfitte consecutive che hanno pesato molto nella testa dei giocatori dell’Inter. La semifinale di Champions League sicuramente aiuterà a riaccendere gli animi interisti che nelle ultime uscite si erano un po’ spenti. In questo momento Simone Inzaghi può contare su una rosa quasi al completo. L’unica assenza certa è rappresentata dall’infortunio di Benjamin Pavard che ha rimediato una distorsione alla caviglia proprio nel match contro i giallorossi. Per il resto il tecnico piacentino potrà contare in porta su Yann Sommer che sarà protetto da Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e con molta probabilità da Yann Bisseck. Il centrocampo, dopo diverse partite, ritornerà ad essere quello che ha permesso all’Inter di vincere la seconda stella con Denzel Dumfries e Federico Dimarco a spingere nelle rispettive fasce laterali. L’unica incertezza per Inzaghi è legata al nome di Marcus Thuram. Risolverà questo dubbio domani mattina con la rifinitura. Lautaro Martinez scalpita in attacco pronto a battagliare su ogni pallone. Di seguito la probabile formazione dell’allenatore nerazzurro per Barcellona-Inter.

Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.