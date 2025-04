Barcellona-Inter 3-3: sfortuna Sommer, non basta Dumfries!

L’Inter pareggia contro il Barcellona nella gara d’andata della semifinale di UEFA Champions League con il risultato di 3-3. Non basta il gol di Denzel Dumfries nella ripresa.

SECONDO TEMPO – Barcellona-Inter finisce 3-3! La ripresa della partita inizia con due sostituzioni. Prima Mehdi Taremi al posto di Lautaro Martinez, che non è nemmeno rientrato in campo a causa di un risentimento muscolare. Dopo, al minuto 55, Federico Dimarco ha lasciato il posto a Carlos Augusto. Al 64′ è ancora Denzel Dumfries a riportare in vantaggio incredibilmente l’Inter. L’esterno di testa sovrasta tutti su calcio d’angolo e sigla il 3-2 sulla palla di Hakan Calhanoglu. Dopo appena due minuti il Barcellona è fortunato, Raphinha da 30 metri tira una bomba che finisce sulla traversa e colpisce Yann Sommer sulla schiena prima di entrare in rete. Al 75′ i nerazzurri fanno male nuovamente con Henrikh Mkhitaryan che segna di sinistro su cross basso di Dumfries. L’arbitro fischia fuorigioco per una punta di piede. Prima del 90′ Lamine Yamal inventa un’altra giocata da fenomeno assoluto. Di sinistro a giro tira un pallonetto che prende il palo. Il compagno Raphinha al 91′ colpisce la porta nerazzurra con l’ennesima mina della serata, Sommer smanaccia come può. Dopo tre minuti di recupero alla fine l’arbitro ha fischiato per tre volte con il risultato di 3-3.

BARCELLONA-INTER 3-3