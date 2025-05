Barcellona, due cambi rispetto l’andata. Rifinitura a San Siro: la probabile formazione

Domani sera a San Siro andrà in scena Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League. Robert Lewandowski, recuperato dal recente infortunio, dovrebbe accomodarsi in panchina. Di seguito la probabile formazione del Barcellona.

LA PARTITA – Arrivati alla vigilia di Inter-Barcellona, manca sempre meno al calcio d’inizio. La gara di San Siro, completamente soldout per l’occasione, mette in palio l’accesso alla finale di Champions League a Monaco di Baviera. Dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata, entrambe le squadre sono state impegnate sabato sera in campionato. I nerazzurri hanno battuto 1-0 l’Hellas Verona, mentre i blaugrana hanno rimontato con successo il Valladoid. Entrambi gli allenatori hanno adoperato un massiccio turnover, in vista della delicata sfida di domani. L’Inter insegue la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni dopo quella di Istanbul, mentre il Barcellona vuole tenere in piedi il sogno Triplete. Flick, che può contare sul recupero di Lewandowski, sembra aver deciso l’11 iniziale.

Inter-Barcellona, le scelte di Flick: due novità rispetto all’andata

LE SCELTE – In vista di Inter-Barcellona, il tecnico blaugrana Hansi Flick deve fare i conti con diversi assenti. Flick come all’andata non potrà contare su Alejandro Balde. Il terzino sinistro spagnolo non ha recuperato dalla lesione muscolare e non è stato inserito nella lista dei convocati per il match di San Siro. Anche l’altro terzino titolare del Barcellona, Jules Koundé, non ci sarà domani sera. Il francese, uscito per infortunio nel corso della gara di andata, salterà il ritorno contro l’Inter. È proprio sulle corsie laterali che Flick cambierà rispetto alla gara di Montjuic.

FORMAZIONE – Anche dalle indicazioni raccolte in questi minuti durante l’allenamento a San Siro, davanti al portiere Szczesny i centrali saranno Cubarsi e Araujo, la coppia impiegata già nel secondo tempo del match di andata. A sinistra agirà Inigo Martinez, preferito a Gerard Martin, e capace di interpretare il ruolo in maniera più prudente. Mentre a destra ci sarà spazio per un altro difensore centrale adattato come Eric Garcia. Da centrocampo in su, Flick conferma in blocco la formazione dell’andata. Pedri e De Jong si divideranno la regia in mediana, mentre Dani Olmo agirà da trequartista. Sulle fasce confermati i pericolosissimi Lamine Yamal e Raphinha. Di punta ci sarà, almeno inizialmente ancora Ferran Torres. Lewandowski, nonostante sia stato convocato per la sfida di domani, non è nelle condizioni fisiche per giocare più di mezz’ora. Flick non lo rischierà dal primo minuto, ma è pronto a mandare in campo il bomber polacco in caso di necessità.

Barcellona, la probabile formazione

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres.