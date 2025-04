Barcellona, tre assenti in allenamento: le ultime di formazione prima dell’Inter

Con oltre mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto, il Barcellona ha svolto questa mattina la rifinitura al centro sportivo in vista del delicato confronto contro l’Inter, semifinale d’andata di Champions League in programma domani sera allo stadio di Montjuïc.

RIFINITURA – Una seduta aperta anche alla stampa, nella quale non sono mancate sorprese sia a livello logistico che sul fronte delle scelte di formazione. L’allenamento si è svolto senza tre elementi: Alejandro Balde, Robert Lewandowski e Marc Casadó. L’esterno sinistro, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al bicipite femorale rimediato all’inizio del mese, non sarà della partita e il suo rientro è rinviato a data da destinarsi. Nel frattempo, Hansi Flick riflette sulle scelte di formazione. Crescono le quotazioni di Ronald Araujo al centro della difesa: il centrale uruguaiano potrebbe essere preferito a uno tra Jules Koundé e il giovane Pau Cubarsí. A sinistra, Inigo Martinez si candida a partire titolare al posto di Gerard Martin, in una linea difensiva che cerca stabilità e fisicità per affrontare la qualità offensiva dell’Inter.

Barcellona super-offensivo in attacco: le altre scelte

CONTRO L’INTER – A centrocampo dovrebbe tornare il tandem formato da Frenkie de Jong e Pedri, con Fermín López in posizione più avanzata. In attacco, spazio alla velocità e all’estro di Lamine Yamal, affiancato da Ferrán Torres e Raphinha, chiamati a non far rimpiangere l’assenza di Lewandowski.