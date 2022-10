Barcellona, allenamento vista Inter: un assente. Xavi punta al recupero

Dopo la sconfitta contro la Roma, l’Inter deve già pensare alla fondamentale sfida di UEFA Champions League contro il Barcellona. I blaugrana preparano la sfida di martedì, con Xavi che punta a recuperare uno dei fari del suo centrocampo.

ALLENAMENTO CON OBIETTIVO – Si corre in vista di martedì, quando Inter e Barcellona si affronteranno per una delle decisive sfide per il passaggio agli ottavi di finale di UEFA Champions League. I blaugrana sono scesi in campo oggi per uno degli allenamenti di preparazione in vista della gara, senza il centrocampista Frankie de Jong. L’olandese è tornato dalla sosta per le nazionali con un problema muscolare, ma Xavi punta comunque al suo recupero. Tanto da poter essere convocato per martedì, anche se sarà difficile vederlo dal primo minuto. Indicazioni più precise arriveranno dopo l’allenamento di rifinitura in programma domani, a 24 ore dalla gara.