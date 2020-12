Barak, squalifica ridotta: ecco cosa cambia in vista di Verona-Inter

Antonin Barak Verona

Dopo essere stato per squalificato per tre giornate di gara nella sfida contro la Sampdoria, Antonin Barak si è visto ridurre la sanzione a due giornate. Il giocatore, che ha scontato la prima gara in occasione della partita contro la Fiorentina, salterà in ogni caso Verona-Inter di mercoledì.

SQUALIFICA RIDOTTA – Squalifica ridotta da tre a due giornate per Antonin Barak. Il giocatore salterà in ogni caso Verona-Inter in programma mercoledì, che sarà dunque la seconda e ultima giornata che dovrà scontare fuori dal campo (la prima è stata scontata nella sfida contro la Fiorentina). A comunicarlo ci ha pensato la stessa società giallorossa tramite il proprio sito ufficiale: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, la squalifica del calciatore Antonin Barak, su reclamo proposto da Hellas Verona F.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini”.