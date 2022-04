Barak in dubbio per Inter-Verona? Tudor spiega l’assenza col Genoa

Nel primo pomeriggio è arrivata la notizia dell’indisponibilità di Barak per la partita col Genoa (vedi articolo), che inizierà alle 18.30, a cinque giorni da Inter-Verona. Nell’immediato prepartita del match del Bentegodi l’allenatore dell’Hellas Tudor, intervistato da DAZN, spiega quale sia il problema.

LE CONDIZIONI – Igor Tudor spiega il motivo dell’assenza: «Antonin Barak ha avuto un problema alla pancia tutto il giorno, purtroppo non c’è. Gioca Daniel Bessa, è un po’ che non si gioca e questa partita dopo la pausa è un’incognita. Abbiamo lavorato bene, recuperato alcuni giocatori fra infortunati e squalificati. Ci siamo preparati per fare una bella gara». Per Barak l’impressione è che possa recuperare per Inter-Verona, non essendo un fastidio muscolare o altro.