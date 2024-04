Balzaretti: «Ogni partita sarà una battaglia! Peserà un’assenza in attacco»

Balzaretti prima di Udinese-Inter attraverso i canali ufficiali del club bianconero, il dirigente ha sottolineato l’importanza di questa partita e il finale di stagione.

UNA BATTAGLIA – Federico Balzaretti ha parlato così prima di Udinese-Inter: «È per partite così che vuoi giocare a questo sport. C’è la giusta tensione, il giusto entusiasmo e la giusta carica. Stiamo giocando contro i primi della classe, che hanno dominato il campionato in lungo e in largo. Per cui credo che le motivazioni e la voglia di fare bella figura davanti al nostro pubblico siano un elemento importante. Si sente già dalla mattina questa energia, che va portata in campo nella maniera corretta. L’assenza di Lorenzo Lucca è importante, così come quella di Brenner per problemi familiari. È già tornato a Udine, ma è ai box. La coperta è un po’ corta ma non ci piangiamo addosso».