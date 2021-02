Ballardini spreme i suoi in vista di Inter-Genoa: allenamento duro

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

ALLENAMENTO INTENSO – Oltre due ore di allenamento per i rossoblù in vista di Inter-Genoa. Il tecnico Davide Ballardini ha decisamente spremuto i suoi giocatori nella seconda seduta settimanale. Lavoro in palestra per iniziare, poi esercitazioni tecniche, addestramenti balistici, sovrapposizioni, tiri e partitelle sul campo. Il tecnico ha lavorato su diversi aspetti, tra cui anche i duelli due contro due. Da segnalare ancora una volta l’assenza di Luca Pellegrini, ancora infortunato dopo il problema che lo ha costretto a uscire dal campo nella partita dello scorso sabato, pareggiata 2-2 a Marassi contro il Verona di Ivan Juric.