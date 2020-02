Baiocchini: “Ibrahimović titolare nel derby. Torna Bennacer. Biglia…”

Condividi questo articolo

Emanuele Baiocchini, intervenuto su “Sky Sport” fornisce le ultime notizie sul Milan in vista del derby in programma domenica alle ore 20:45. Zlatan Ibrahimović dovrebbe partire titolare. Torna Bennacer, fermato da una squalifica contro il Verona.

RECUPERI – Emanuele Baiocchini fornisce le ultime notizie sul Milan in vista del derby: «Ripresa degli allenamenti imminente per il Milan. Ibrahimović si trova a Milanello, è tranquillo. Ha smaltito la febbre, vedremo l’affaticamento muscolare. Ci sono pochi dubbi sul fatto che giocherà titolare il derby di domenica, salvo complicazioni. Torna ad allenarsi Biglia, anche se in campo dovrebbe giocare Bennacer dopo la squalifica scontata contro il Verona. Il ballottaggio della settimana è a destra: si giocheranno il posto Calabria e Conti, entrambi non al meglio. A meno che Pioli, a sorpresa, non voglia far partire titolare Saelemaekers».