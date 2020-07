Badu, l’aggiornamento del bollettino: le condizioni in vista di Verona-Inter

Nuovo aggiornamento da parte del club scaligero sulle condizioni di Emmanuel Badu in vista anche della partita di giovedì, Verona-Inter

COMUNICATO – A seguire la nuova nota pubblicata dal Verona sulle condizioni di Emmanuel Badu in vista anche di Verona-Inter, partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, in programma giovedì, dopo quella pubblicata ieri sera. “La TAC e gli accertamenti cui è stato sottoposto ieri sera, domenica 5 giugno, Emmanuel Badu, che al momento della sostituzione nel corso di Brescia-Hellas Verona aveva lamentato capogiri in seguito ad un fortuito scontro di gioco aereo, hanno dato esiti tutti negativi. Il calciatore ghanese è rimasto per qualche ora sotto osservazione presso gli ‘Spedali Civili’ di Brescia, per poi essere dimesso in tarda serata e fare rientro a Peschiera. Badu ora sta bene ed è asintomatico. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nelle prossime ore“.