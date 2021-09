Ayroldi arbitro di Inter-Bologna: l’unico precedente nella prima festa

Ayroldi sarà l’arbitro di Inter-Bologna, partita della quarta giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Molfetta, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Bologna sarà la seconda partita per Giovanni Ayroldi come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Molfetta ha esordito con l’Inter lo scorso 8 maggio, sempre di sabato e alle ore 18 al Meazza. La partita però era ininfluente: la squadra di Antonio Conte aveva vinto il campionato sei giorni prima. Contro la Sampdoria è una festa in tutti i sensi, con il 5-1 finale. Nella circostanza la goal-line technology certifica il gol di Keita Baldé Diao (anziché di Antonio Candreva) per il punto della bandiera blucerchiato, mentre serve il VAR per dare il rigore del definitivo 5-1. Ayroldi segnala un fallo di mano di Adrien Silva su Nicolò Barella come punizione, ma è dentro l’area di mezzo metro: glielo corregge il VAR, Daniele Orsato.