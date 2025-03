L’Austria impatta contro la Serbia. Arnautovic, prestazione positiva!

L’Austria pareggia contro la Serbia con il punteggio di 1-1. A segno Michael Gregoritsch, su assist del calciatore dell’Inter Marko Arnautovic, e Lazar Samardzic.

PAREGGIO FINALE – L’Austria ospita la Serbia nel match valido per l’andata degli spareggi di Nations League. La compagine casalinga affronta la gara con lo spirito di chi vuole aggredire l’avversario per inserire sin dall’inizio il match sui binari auspicati. Conseguire una vittoria dal punteggio significativo all’andata consentirebbe, infatti, di creare i presupposti per rendere meno complicato il ritorno da disputare nei Balcani. Il sussulto decisivo, nella prima frazione di gioco, arriva al 37′, quando Marko Arnautovic confeziona la rete del vantaggio dell’Austria grazie a un colpo di testa per il compagno Michael Gregoritsch che arriva a rimorchio. Quest’ultimo fa rimbalzare il pallone e lo colpisce in maniera splendida con una conclusione su cui Predrag Rajković non può far nulla. Nella seconda frazione, la Serbia mostra un altro piglio e una diversa intensità rispetto a ciò che è stato osservato nei primi 45 minuti di gioco. Ciò si traduce nella rete del pareggio, al 61′, grazie a un tiro a giro imparabile di Lazar Samardizc. Il risultato non cambia fino al termine, con l’Austria che può rimuginare per non aver esteso il vantaggio quando ne aveva l’occasione.

AUSTRIA-SERBIA 1-1

37 Gregoritsch (A), 61′ Samardzic (S)