Atta verso l’Inter: «Vogliamo capire se abbiamo fatto progressi»

Atta ha parlato in vista della partita contro l’Inter, valida per la trentesima giornata di campionato. Il francese si fida dell’Udinese e a San Siro vorrà vedere dei progressi.

INTERESSANTE – A parlare della prossima partita di campionato tra Inter e Udinese è stato Arthur Atta a Sky Sport. Il centrocampista francese lancia la sfida ai nerazzurri, per la gara della trentesima giornata: «Sarà difficile come tutte le partite in Serie A, giocheremo contro una delle più forti ma sarà interessante per capire se abbiamo fatto dei progressi. Vedremo, sarà bella. Un piacere all’Udinese, spero di segnare tanti gol. Italiano? Ci provo a parlare con noi, è importante farlo. Lo faccio pure con gli altri giocatori, Ekkelenkamp e Christensen, sappiamo quanto è importante parlare italiano». L’Udinese dopo la sosta sarà avversaria dell’Inter in campionato. I friulani hanno già praticamente messo in cassaforte la salvezza, visti i 40 punti messi in cascina nelle prime ventinove giornate di Serie A. Adesso la sfida contro l’Inter a San Siro. Quella tra i due club sarà il terzo incontro in questa stagione, dopo quello all’andata al Bluenergy Stadium e la sfida in Coppa Italia agli ottavi di finale con vittoria nerazzurra per 2-0. La squadra di Kosta Runjaic sarà assolutamente da prendere con le pinze, nonostante l’ultimo KO in casa contro il Verona.