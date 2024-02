L’Atletico Madrid a Milano per l’Inter, esodo biancorosso: il dato!

Oggi Inter-Atletico Madrid a San Siro, primo atto dell’andata degli ottavi di Champions League. Tanti tifosi spagnoli a invadere Milano.

ESODO − Serata di gala a San Siro per Inter-Atletico Madrid. Questa sera il primo atto dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Come riferisce Marca, ci sarà un esodo biancorosso a Milano. Sono ben 3500 i tifosi Colchoneros previsti questa sera alla Scala del Calcio. Tanti i tifosi spagnoli giù intravisti per le vie di Milano e del Duomo, il numero ovviamente aumenterà oggi in concomitanza della partita. Marca ricorda come Milano sia per l’Atletico Madrid una sorta di ‘città maledetta’: in quanto nel 2016, la banda di Diego Simeone perse a San Siro una Champions League ai rigori contro il Real.