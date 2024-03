Atletico Madrid-Inter 2-1, Thuram sbaglia. Poi la beffa: ora supplementari

Termina con il punteggio di 2-1 Atletico Madrid-Inter, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo al Civitas Metropolitano dopo il primo tempo terminato 1-1.

SECONDO TEMPO – Proprio come nella prima frazione di gioco, ritmi altissimi in questo secondo tempo, specialmente per quanto riguarda l’Atletico Madrid che prova di tutto per recuperare il risultato. Regge molto bene la difesa dell’Inter, che annulla i tentativi di assalto dei Colchoneros e addirittura crea due gigantesche occasioni che non riesce però a sfruttare. La prima in ripartenza, con Lautaro Martinez che libera Thuram in posizione favorevolissima, ma la sua conclusione finisce incredibilmente sopra la traversa. La seconda, sempre nata da Lautaro Martinez, che libera questa volta Barella, ma il suo tiro finisce tra le mani di Oblak. Al minuto 85 grossi brividi, quando un batti-e-ribatti in area nerazzurra porta alla conclusione di Depay che si stampa sul palo a Sommer battuto. È solo il preludio però, purtroppo, al vantaggio degli spagnoli: questa volta Depay si libera della marcatura di de Vrij e si gira in tempo zero, con un diagonale che finisce nell’angolino per il 2-1. Al 93′ enorme rischio, con una ripartenza dell’Atletico, Griezmann mette in mezzo per Riquelme che tutto solo, all’altezza del dischetto, spara fortunatamente altissimo. Si va così ai tempi supplementari.

ATLETICO MADRID-INTER 2-1

Dimarco al 33′, Griezmann al 35′, Depay all’87’