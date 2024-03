Atletico Madrid-Inter, Simeone in conferenza: orario e programma

Mercoledì alle 21 Atletico Madrid-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Diego Simeone, così come Inzaghi, sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia: ecco il programma degli spagnoli.

LA VIGILIA – L’Atletico Madrid è pronto per accogliere nella sua città l’Inter in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal risultato di 1-0 per i nerazzurri, firmato allo stadio San Siro da Marko Arnautovic. Domani, martedì 12 marzo, Diego Pablo Simeone andrà in conferenza stampa alle ore 14 allo Stadio Civitas Metropolitano in compagnia di un giocatore che verrà definito nelle prossime ore. Simone Inzaghi lo seguirà in serata.