Atlético Madrid-Inter, una qualificazione da prendersi nella bolgia

Atlético Madrid-Inter chiude – assieme a Borussia Dortmund-PSV Eindhoven – il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’1-0 dell’andata conta un po’, ma stasera alle 21 al Civitas Metropolitano bisognerà fare una grande partita.

DA ESPUGNARE – Atlético Madrid-Inter col passare dei giorni ha preso un valore sempre più alto. E ora è lì che si staglia all’orizzonte, con in palio qualcosa di grosso: l’accesso fra le migliori otto della Champions League. L’Inter ci arriva con la forza del percorso netto nel 2024, tredici vittorie su tredici in tutte le competizioni, e sa che anche un pareggio sarebbe un successo. Ma si trova davanti l’Atlético Madrid che in casa è altrettanto formidabile: diciotto vittorie, un pareggio e una sconfitta al Civitas Metropolitano. Che stasera alle 21 sarà un inferno, per provare ad aiutare i rojiblancos a ribaltare l’1-0 dell’andata. Motivo per cui bisognerà mettere l’elmetto e reggere, per poi colpire quando possibile.

AL MEGLIO – Il larghissimo vantaggio in Serie A ha permesso a Simone Inzaghi di gestire in vista di Atlético Madrid-Inter. Appaiono scontate le maglie da titolare per Stefan de Vrij, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, che hanno messo assieme zero minuti sabato a Bologna. Dove però si è infortunato (assieme a Carlos Augusto) Marko Arnautovic, autore del gol che ha deciso l'andata. Si riducono quindi le opzioni, in un momento dove servirebbero tutti, e aumentano le difficoltà. In una partita dove anche i cambi potranno essere decisivi. Nell'Atlético Madrid invece l'ex Diego Pablo Simeone ha recuperato Antoine Griezmann, fuori dall'andata e per il quale sembra sia stata fatta grossa pretattica per averlo al meglio oggi.