Atletico-Madrid Inter, mossa precisa di Inzaghi: scelti non solo gli undici – TS

Simone Inzaghi cura i dettagli di Atletico Madrid-Inter. L’allenatore nerazzurro guarda alla formazione titolare ma non solo. Le ultime di TuttoSport sulla sfida.

TITOLARI E CAMBI – Questa sera l’Inter tornerà in campo per affrontare la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Wanda Metropolitano dell’Atletico Madrid. Simone Inzaghi prepara nel dettaglio una delle sfide più importanti della stagione, cogliendo anche gli indizi del match d’andata giocato a San Siro qualche settimana fa. Dopo aver notato il filo da torcere dato da Samuel Lino sulla destra del campo, contenuto meglio da Denzel Dumfries negli ultima frazione di gara, l’allenatore piacentino sceglie di puntare sull’olandese dal 1′.

AMPIO RAGGIO – Per Matteo Darmian, dunque, ci sarà spazio a partita in corso, quando potrebbe risultare molto utile anche in supporto della difesa. Da quelle parti, infatti, Inzaghi utilizzerà Alessandro Bastoni, e dovrà fare a meno dell’infortunato Carlos Augusto. Ma ha pronta una batteria, fra titolari e sostituti: Acerbi per De Vrij, Bisseck per Pavard. Questo anche per sottolineare quanto l’allenatore nerazzurro stia puntando molto anche sulle sostituzioni, mettendo in conto il rischio che la partita si prolunghi oltre il tempo regolamentare di gioco. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, dal 1′ di Atletico Madrid-Inter saranno pronti Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, con al comando dell’attacco la coppia ritrovata composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

INTER: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport – S. P.