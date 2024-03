L’Atletico Madrid come l’Inter, rifinitura OK: rispetto a Cadice 3 novità

L’Atletico Madrid ha terminato l’allenamento di rifinitura in vista della partita contro l’Inter in Champions League. Alle 14 parlerà Diego Simeone in conferenza stampa.

RIFINITURA COMPLETATA − Come l’Inter, anche l’Atletico Madrid ha terminato da poco la propria rifinitura. Tutto OK per Diego Simeone, che come da pronostico recupera Antoine Griezmann. Il francese, out dalla sfida dell’andata proprio contro i nerazzurri a Milano, sarà nuovamente al centro dell’attacco insieme ad Alvaro Morata. Rispetto alla partita persa in Liga contro il Cadice, sabato, nell’Atletico, riportano i colleghi dalla Spagna, ci saranno altre due novità: gli ingressi di Molina e Savic.