Atalanta, una poltrona per 3 in avanti: il favorito con l’Inter – Sky

L’Atalanta domani giocherà contro l’Inter nello scontro diretto della ventinovesima giornata. Anche Gasperini, così come Simone Inzaghi, sta riflettendo sulla formazione. Bagarre a tre in attacco.

ULTIME – L’Atalanta si prepara alla partita contro l’Inter. Nel pomeriggio, come riferisce anche l’inviato di Sky Sport Massimiliano Nebuloni, la squadra di Gian Piero Gasperini si allenerà per la rifinitura e quindi si scioglieranno gli ultimi dubbi. L’Atalanta sarà senza Juan Cuadrado. L’ex dell’Inter si è fatto male durante la partita contro la Juventus, terminata 0-4 a favore della Dea. Quindi nel ruolo di trequartista, l’allenatore orobico dovrà capire chi inserire per supportare Ademola Lookman e Mateo Retegui, titolari inamovibili. C’è una corsa ancora aperta con tre giocatori che si giocano una maglia dal primo minuto.

La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Inter: il dubbio!

PROBABILE – Gasperini dovrà completare il reparto che domani scenderà in campo per Atalanta-Inter. Bagarre a tre tra Charles De Ketelaere, Mario Pasalic e Marco Brescianini. Al momento sembra in vantaggio il belga ex Milan, ma la rifinitura di oggi pomeriggio dovrebbe sciogliere ogni riserva. Per il resto, formazione praticamente fatta con le due corsie occupate da Raoul Bellanova a destra, ex della partita, e Davide Zappacosta a sinistra. In mezzo Ederson con de Roon. E in difesa, Hien sarà coadiuvato dall’albanese Djimsiti e da Kolasinac.

(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere/Pasalic/Brescianini, Retegui, Lookman