Atalanta, ultimo allenamento (a porte chiuse) e poi ritiro prima dell’Inter: le ultime

L’Atalanta si prepara per l’ultimo allenamento prima dell’ultima partita di quest’anno, quella contro l’Inter. Ecco le ultime da Zingonia.

CONTRO L’INTER – Allenamento di rifinitura a porte chiuse nel pomeriggio e poi ritiro in attesa dell’ultima partita contro l’Inter. Atalanta che ci tiene a chiudere bene, considerando le tre sconfitte nelle ultime partite e ci tiene a riscattarsi. La sensazione è che torneranno almeno otto titolarissimi rispetto la partita persa con il Lecce. Tra gli altri, difatti, in attacco tornerà Duvan Zapata, anche se non è ancora al 100%. Tornerà anche Musso tra i pali e altri giocatori che andranno al Mondiale come De Roon, che però non sarà della partita per un piccolo infortunio.