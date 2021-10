Atalanta-Udinese 1-1: succede tutto nella ripresa. Espulso Gasperini

Termina 1-1 Atalanta-Udinese, sfida dell’ora di pranzo valida per la nona giornata di campionato. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, gli orobici prima passano in vantaggio e poi si fanno recuperare nel finale. Espulso anche Gasperini

RETI INVIOLATE − L’Atalanta, dopo il KO rocambolesco in Champions League contro il Manchester United, non rialza la tesa contro l’Udinese. Il match del Gewiss Stadium è piuttosto equilibrato, nonostante la grave assenza friulana di Pereyra per squalifica. Dal canto suo, la squadra di Gasperini deve fare i conti con tantissimi forfait, i più importanti quelli di Toloi, Demiral, Gosens e Pessina.

Il primo tempo è di marca ospite con la squadra di Gotti che va vicinissima al vantaggio al 23′ con Molina, che prende il palo dopo un assist quasi fortuito di Beto. I bianconeri non mollano la presa e tre minuti più tardi sfiorano ancora il gol con il difensore Samir, il quale impatta bene un corner di Stryger Larsen. Nei minuti finali di primo tempo, si vede anche l’Atalanta che va vicina al gol prima con Ilicic, che prende il palo da due passi, e poi con Pasalic, il cui tocco in area di rigore trova la grande parata di Silvestri.

EMOZIONI − Nella ripresa, la Dea sembra essere più in palla. Al minuto 56, sblocca la partita: Malinovskyi riceve palla da Pasalic e dal limite dell’area fa partire un tiro dei suoi che va a infilarsi sul palo più lontano battendo Silvestri. I friulani fatto fatica a reagire e al 78′ rischiano il doppio svantaggio ancora con il centrocampista ucraino, il cui mancino viene neutralizzato da Silvestri.

Nel finale di gara, clamorosa occasione per il pari friulano con Musso miracoloso su una deviazione verso la propria porta di Lovato. Espulso anche Gasperini per proteste verso il direttore di gara. Al 94′, arriva il pari friulano con Beto che insacca di testa un angolo dalla destra di Samardzic.