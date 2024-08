Atalanta scatenata: un altro attaccante in arrivo prima dell’Inter?

L’Atalanta sta ricevendo circa sessanta milioni dalla vendita di Koopmeiners e ha tanti soldi da poter reinvestire. Motivo per cui pensa anche a un altro attaccante, ovviamente da inserire prima dell’Inter.

LE NOVITÀ – C’è l’Atalanta fra le tante squadre molto attive in quest’ultima settimana di mercato. Ha già fatto dieci acquisti, gli ultimi in ordine di tempo Rui Patricio e Juan Guillermo Cuadrado, e potrebbe farne qualcun altro da qui a venerdì sera. Ben sapendo, però, che proprio venerdì (ore 20.45) giocherà con l’Inter e che magari a Gian Piero Gasperini servirebbe averli al Meazza. La dirigenza si sta muovendo e può portare agli ordini del tecnico ulteriori novità, soprattutto in attacco dove Gianluca Scamacca non si vedrà fino al 2025 per il grave infortunio di qualche settimana fa.

L’Atalanta pensa a un attaccante prima dell’Inter: il nome

POSSIBILE INNESTO PRE-INTER – Con i soldi di Teun Koopmeiners, che stamattina ha svolto le visite mediche con la Juventus, l’Atalanta può prendere anche un attaccante. Il giornalista Alfredo Pedullà informa come i bergamaschi hanno effettuato un sondaggio per Giacomo Raspadori, che con gli arrivi di Romelu Lukaku e David Neres può avere meno spazio al Napoli. A Bergamo c’è da chiarire la posizione di Ademola Lookman, nonostante sia tornato ad allenarsi negli scorsi giorni: non è escluso che il nigeriano parta. Motivo per cui si è sondato anche Odsonne Édouard del Crystal Palace. Per ora quello su Raspadori è solo un sondaggio, da capire se si arriverà a qualcosa di concreto. Anche perché di tempo non ce n’è più molto.