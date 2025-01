Atalanta pronta per l’Inter, pochi dubbi per Gasperini: una sola grande assenza – CdS

L’Atalanta è pronta a scendere in campo contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, con una formazione ben definita e pochi interrogativi per Gian Piero Gasperini.

PRIMO TROFEO IN PALIO – Nonostante alcune assenze importanti (una più di tutti, Retegui), i bergamaschi si presentano a Riad con fiducia e la convinzione di potersela giocare contro i campioni in carica. La sfida si preannuncia impegnativa, ma l’Atalanta vuole sorprendere e regalarsi un’altra notte da sogno. Alle defezioni già note di Mateo Retegui e Gianluca Scamacca, si sono aggiunte quelle di Juan Cuadrado e Ben Godfrey. Quest’ultimo è rimasto a Bergamo per valutare possibili movimenti di mercato. Nonostante le assenze, Gasperini può contare su una rosa ampia e ben attrezzata, con alternative valide in ogni reparto. Il tecnico nerazzurro ha scelto di affidarsi a Mario Pasalic nel ruolo di trequartista, al momento preferito a Nicolò Zaniolo. Per l’Atalanta, questa semifinale rappresenta un appuntamento storico. Dopo il successo in Europa League a maggio, i bergamaschi vogliono continuare a stupire e dimostrare di poter competere ai massimi livelli. La partita contro l’Inter sarà un banco di prova fondamentale per testare la maturità della squadra.

Atalanta, la probabile formazione contro l’Inter

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

In panchina: Rui Patricio, Rossi; Toloi, Djimsiti, Ruggeri, Palestra, Scalvini, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Zaniolo, Vlahovic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini