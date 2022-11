Atalanta, primo allenamento con vista Inter: gruppo diviso in due

L’Atalanta torna al lavoro nel centro sportivo di Zingonia dopo la sconfitta subita sul campo del Lecce. Gli orobici, agli ordini di Gasperini, preparano la sfida all’Inter di domenica

REPORT – Questo il report dell’allenamento odierno dell’Atalanta: “Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Archiviata la trasferta di Lecce, si comincia a lavorare in vista della sfida all’Inter di domenica, ultima partita prima della sosta del campionato per il Mondiale. La squadra oggi si è allenata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, sul campo per gli altri. Domani, venerdì 11 novembre, la preparazione proseguirà con un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

Fonte: Atalanta.it