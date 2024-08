Atalanta, novità Lookman! Ma un altro in dubbio. L’allenamento di oggi

Continua la preparazione dell’Atalanta in vista della cruciale sfida di venerdì sera contro l’Inter, valida per la terza giornata della Serie A Enilive 2024/25. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è una novità sul fronte Lookman, mentre c’è un altro dubbio in rosa.

L’ALLENAMENTO – Al Centro Bortolotti, la squadra di Gian Piero Gasperini ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento, con l’obiettivo di affinare la condizione fisica e tattica in vista del big match contro l’Inter. La notizia più rilevante riguarda il ritorno in gruppo di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, che si era autosospeso prima dell’esordio contro il Lecce a causa di speculazioni su un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain, è nuovamente a disposizione della squadra. Lookman, che non ha preso parte nemmeno alla partita contro il Torino, è ora pronto a dare il suo contributo, anche se il suo impiego dall’inizio è ancora incerto. Gasperini potrebbe infatti decidere di farlo partire dalla panchina.

Lookman e non solo: altra situazione incerta

NUOVO DUBBIO – Se da un lato il rientro di Lookman rappresenta una buona notizia per l’Atalanta, dall’altro la squadra bergamasca deve fare i conti con un possibile forfait di Nicolò Zaniolo che ha avvertito un nuovo problema muscolare e resta in forte dubbio per la sfida con l’Inter. Meno preoccupante, invece, la situazione di Isak Hien. Il difensore svedese, che ha saltato l’allenamento odierno a causa di una sindrome influenzale.