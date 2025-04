Atalanta e Lecce pareggiano di rigore. Retegui non basta

L’Atalanta pareggia contro il Lecce con il punteggio di 1-1. A segno Jesper Karlsson e Mateo Retegui, entrambi su calcio di rigore.

PRIMO TEMPO – L’Atalanta ospita il Lecce nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025. I bergamaschi vogliono ribadire il terzo posto in classifica, mentre i pugliesi vanno a caccia di tre punti potenzialmente fondamentali per salvarsi. Nella prima frazione sono proprio i salentini a interpretare meglio il match, difendendosi con compattezza e provando a ripartire con efficacia. Tale atteggiamento paga, con il Lecce che trova il gol del vantaggio al 29′ grazie a Jesper Karlsson. Lo svedese ha siglato l’1-0 su calcio di rigore ottenuto a causa del fallo di mano di Isak Hien.

SECONDA FRAZIONE – Nei secondi quarantacinque minuti, l’Atalanta si riversa nella metà campo avversaria per trovare la rete del pareggio. Gli attacchi dei bergamaschi sono effettuati in maniera non ordinata, con il rischio di subìre i contrattacchi avversari. Ne è un esempio l’occasionissima di Santiago Pierotti, che al 56′ sciupa davanti a Marco Carnesecchi una palla ideale per il 2-0. Quando l’Atalanta sembra incapace di trovare il guizzo necessario per pareggiare l’incontro, il contatto in area tra Karlsson e Juan Cuadrado consente ai bergamaschi di presentarsi dal dischetto per l’1-1. Mateo Retegui spiazza Vladimiro Falcone e regala il pareggio alla sua squadra al 69′. Dopo due minuti, lo stesso argentino va vicinissimo a completare la rimonta, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo.

ATALANTA-LECCE 1-1, IL TABELLINO:

29′ Karlsson (L), 69′ Retegui (A).