Atalanta-Inter, zero sorprese da parte di Inzaghi? La situazione

Simone Inzaghi sta decidendo la formazione dell’Inter da schierare in campo domani alle ore 12.30 a Bergamo in casa dell’Atalanta.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci dovrebbero essere novità nella formazione dell’Inter in campo dal primo minuto sul campo dell’Atalanta. L’allenatore della squadra nerazzurra dovrebbe confermare l’undici schierato dal fischio d’inizio nella partita vinta con goleada contro il Bologna. Dunque in porta Andre Onana. In difesa il trio formato da Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it