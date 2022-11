Atalanta-Inter, ultima occasione del 2022 per dare un segnale forte

Atalanta-Inter si giocherà alle 12.30 ed è l’ultimo impegno ufficiale per quanto riguarda il 2022. Si tratta di un nuovo scontro diretto, con l’imperativo categorico di invertire la tendenza.

ULTIMA CHANCE – Atalanta-Inter chiude il 2022, nonostante si sia solo al 13 novembre. I Mondiali che inizieranno fra una settimana fanno terminare in anticipo la Serie A per l’anno solare, con una squadra su tutte: il Napoli. Ieri gli azzurri hanno vinto l’undicesima partita consecutiva in campionato, con 41 punti su 45 possibili. Rendimento clamoroso, ma l’Inter può ancora rimettersi in corsa: deve restare aggrappata e poi giocarsi tutto il 4 gennaio nello scontro diretto. Come restare aggrappati? Vincendo a Bergamo. Non certo facile, con l’Atalanta affamata per le due sconfitte di fila, ma necessario. In campionato la squadra di Simone Inzaghi ha un drammatico zero punti su sei scontri diretti: o questa statistica si inverte stamattina o la seconda parte di stagione dovrà avere altri obiettivi.

SFORZO OBBLIGATORIO – Atalanta-Inter non avrà impegni successivi quindi la parola “turnover” va bandita, anche se è la terza partita in sette giorni. Giocherà Lautaro Martinez, poi atteso in Qatar dall’Argentina, con lui Edin Dzeko che pure ha fatto novanta minuti nel 6-1 al Bologna. Lì ha fatto doppietta Federico Dimarco, ormai padrone della fascia sinistra nonostante il rilancio di Robin Gosens. La vera novità può essere Stefan de Vrij, rimasto in panchina quattro giorni fa. A meno che Inzaghi non sorprenda tutti e rimetta titolare Marcelo Brozovic a quasi due mesi dall’ultima volta. Nell’Atalanta Gian Piero Gasperini deve fare a meno di Marten de Roon e Luis Fernando Muriel (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Atalanta-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).