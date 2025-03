Atalanta-Inter, ultima con l’emergenza? Torna l’attacco titolare! – CdS

L’Inter si presenta allo scontro diretto contro l’Atalanta con il centrocampo titolare finalmente al completo e l’attacco titolare, ma ancora con l’emergenza per quanto riguarda le fasce. Ecco le ultime di formazione secondo il Corriere dello Sport.

SENZA ALTERNATIVE – Se il centrocampo è al completo, sulle corsie laterali l’Inter deve fare i conti con diverse assenze. Dimarco, Zalewski e Darmian sono ancora ai box, costringendo il tecnico nerazzurro a schierare Dumfries e Carlos Augusto senza avere alternative di ruolo in panchina. La situazione sugli esterni è una delle principali preoccupazioni di Inzaghi, che spera di recuperare forze fresche durante la sosta per le nazionali. Torna il centrocampo titolare formato da Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Con Piotr Zielinski ancora fermo ai box e un Davide Frattesi che non è più incisivo da subentrato come a inizio stagione, Simone Inzaghi chiederà ai suoi centrocampisti una prestazione di altissimo livello per dare equilibrio e qualità alla squadra.

Lautaro Martinez e Thuram, la coppia anti-Atalanta

SFIDA DECISIVA – In attacco, nessuna sorpresa: Lautaro Martinez e Marcus Thuram guideranno l’Inter nel big match di Bergamo. La coppia d’oro nerazzurra ha già dimostrato di saper colpire la squadra di Gasperini, con otto reti complessive segnate contro l’Atalanta da quando giocano insieme. L’Inter arriva a Bergamo con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e proseguire la sua marcia verso il titolo. Con il centrocampo titolare ritrovato, un attacco affiatato e una difesa solida, i nerazzurri vogliono superare l’ostacolo Atalanta e dare un segnale forte al campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia