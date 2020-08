Atalanta-Inter, tripla serie negativa da interrompere per il secondo posto

Atalanta-Inter è l’ultima partita della Serie A 2019-2020. Stasera alle ore 20.45 Gasperini e Conte si sfidano per la piazza d’onore: chi vince è secondo, in caso di pareggio bisogna guardare Napoli-Lazio. Alle coppe si penserà da domenica.



CHIUDERE IN BELLEZZA – Atalanta-Inter non è un vero e proprio spareggio, ma quasi. C’è in ballo il secondo posto, che sarebbe ben più di un ripiego. L’Atalanta migliorerebbe la terza posizione del 2018-2019, l’Inter dimostrerebbe la crescita dopo essere arrivata due volte di fila quarta all’81’ dell’ultima giornata. Per Antonio Conte basterebbe anche il pareggio, quantomeno per essere sul podio (secondo se la Lazio non vince a Napoli, altrimenti terzo). Questo anche per non dipendere dai risultati di Napoli e Roma nelle coppe di agosto per la qualificazione alla prossima Champions League (vedi articolo)… L’Inter degli ultimi anni ha quasi sempre perso le partite dove aveva due risultati su tre, non ha mai vinto uno scontro diretto in stagione e a Bergamo ha vinto solo una delle ultime dieci trasferte: è il momento di invertire la tendenza e le statistiche.

PRIMA DELL’EUROPA – Atalanta e Inter saranno poi impegnate nelle coppe europee, ma stasera conterà poco. I bergamaschi avranno il PSG in Champions League il 12 agosto a Lisbona, Conte il Getafe in Europa League mercoledì a Gelsenkirchen. Difficile, però, pensare a un turnover: torna Nicolò Barella e sarà titolare, Borja Valero si gioca il posto con Christian Eriksen dopo gli elogi e con un rinnovo a sorpresa imminente, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez sono il ballottaggio perenne degli ultimi quaranta giorni. Di dubbi ne ha molti meno Gian Piero Gasperini (vedi articolo), che per una volta non ha caricato la vigilia parlando del suo passato. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio ad Atalanta-Inter con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su DAZN.