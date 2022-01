Atalanta-Inter, traguardo speciale per Bastoni contro la sua ex squadra

Atalanta-Inter è una gara speciale per Alessandro Bastoni, cresciuto nel vivaio bergamasco. E proprio domani (ore 20.45) il 95 Supercampione d’Italia raggiungerà un traguardo importante coi nerazzurri.

RICORDI DORATI – Atalanta-Inter non sarà mai una gara banale per Alessandro Bastoni. Che a Bergamo nasce e cresce, calcisticamente parlando, facendo l’intera trafila nel vivaio bergamasco, dai Pulcini alla Primavera. E proprio mentre è in forza alla formazione Under19 viene “bloccato” dall’Inter, che nel 2017 ne acquista il cartellino per 31 milioni di euro. All’epoca la cifra fece alzare più di qualche sopracciglio, ma oggi sono in molti a ricredersi sul 95 nerazzurro (migliore in campo anche nella Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus). Che domani, proprio contro il suo passato, raggiungerà un traguardo speciale con gli attuali colori nerazzurri.

TRIPLA CIFRA – Quella di domani sarà infatti la presenza numero 100 di Bastoni con l’Inter. Un traguardo davvero speciale per lui, che raggiunge prima ancora di compiere 23 anni. Bastoni esordisce con l’Inter a Genova, in casa della Sampdoria, il 28 settembre 2019: prima presenza e prima maglia da titolare, con annessa folgorazione per Antonio Conte, che non rinuncerà più a lui. E tantomeno lo farà Simone Inzaghi, che paradossalmente lo sta impiegando ancora meglio. Oggi Bastoni è un titolare inamovibile dell’Inter, che ha già blindato il suo futuro a Milano, rinnovando il contratto già al termine della scorsa stagione.