Atalanta-Inter: tornano Lukaku e Lautaro Martinez dal primo minuto? – Sky

Atalanta-Inter di sabato sera manderà in archivio il campionato 2019/20 con la squadra di Antonio Conte che sarà impegnata in un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Il tecnico potrebbe ripresentare la coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

TORNA LA LULA? – Contro l’Atalanta l’Inter potrebbe riproporre dal primo minuto la coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Nell’ultima partita contro il Napoli ha giocato Sanchez, poi sostituito da Lautaro Martinez andato in gol. Contro l’Atalanta potrebbero tornare in campo Lautaro Martinez e Lukaku dall’inizio».