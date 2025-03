Atalanta-Inter 0-2, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A

Atalanta-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2024-2025.

PRIMI! – L’Inter non solo conferma il primo posto in classifica, ma aumenta con una vittoria fondamentale! Batte l’Atalanta, per l’ottava volta consecutiva, e stacca il Napoli che aveva effettuato solo l’aggancio questo pomeriggio pareggiando 0-0 a Venezia contro l’ex Ionut Andrei Radu. Nella ripresa decidono Carlos Augusto e Lautaro Martinez, per un successo di valore enorme che permette di andare al meglio alla sosta per le nazionali, l’ultima della stagione. Nel finale tre espulsi: Éderson per aver applaudito l’arbitro appena ammonito, Gian Piero Gasperini per proteste (sul nulla) dopo il gol dello 0-2, Alessandro Bastoni nel recupero per doppio giallo. Questo il tabellino di Atalanta-Inter.

ATALANTA-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (74’ Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (59’ Ruggeri), de Roon, Éderson, Zappacosta; Pasalic (59’ De Ketelaere), Lookman (83’ Brescianini); Retegui (74’ Maldini).

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Comi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (66’ Bisseck), Barella, Calhanoglu (91’ Asllani), Mkhitaryan (75’ Frattesi), Carlos Augusto; M. Thuram (91’ Taremi), Lautaro Martinez (91’ Correa).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Carbone – Meli; Sozza; VAR Di Bello; A. VAR Marini).

Gol: 54’ Carlos Augusto, 87’ Lautaro Martinez.

Espulsi: Éderson (A) all’81’ per doppia ammonizione, Gasperini (A, allenatore) all’88’ per proteste, Bastoni (I) al 95’ per doppia ammonizione.

Ammoniti: Bellanova (A), Pavard (I).

Recupero: 1’ PT, 12’ ST.