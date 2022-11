Atalanta-Inter, sono 22 i convocati di Gasperini: de Roon non ce la fa!

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica al Gewiss Stadium alle 12.30, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Gasperini ha diramato la lista dei 22 convocati per lo scontro diretto contro gli uomini di Inzaghi (QUI le dichiarazioni del tecnico atalantino)

PORTIERI: Musso, Sportiello, Rossi

DIFENSORI: Demiral, Scalvini, Djimsiti, Okoli, Toloi, Palomino, Mæhle, Ruggeri, Hateboer, Soppy, Zortea

CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, Éderson, Pasalic

ATTACCANTI: Zapata, Højlund, Lookman, Malinovskyi, Boga