Atalanta-Inter, sfida da primato con la Supercoppa da mettere alle spalle

Atalanta-Inter si giocherà alle ore 20.45. Al Gewiss Stadium va in scena un vero e proprio scontro diretto, fra due delle principali realtà: la Supercoppa Italiana conquistata mercoledì è già da mettere da parte, c’è da confermarsi in testa.

NUOVO TEST – Atalanta-Inter arriva al termine di una settimana splendida, con l’esordio nel 2022 coinciso con la vittoria sulla Lazio e soprattutto la Supercoppa Italiana conquistata al 121′. Il 2-1 di mercoledì sulla Juventus ha però portato trenta minuti di tempi supplementari, la speranza è che la squadra non ne abbia risentito. La bellezza di aver ottenuto un trofeo (e il come!) non sono da dimenticati, ma si volta subito pagina. Il campionato chiama e l’avversario è fra i più ostici: anche se in casa ha steccato più volte in stagione l’Atalanta resta sempre una squadra fortissima (reduce da un 2-6 sette giorni fa). Se l’Inter dovesse confermarsi manderebbe un grande messaggio alle inseguitrici. Soprattutto al Milan.

DUBBI CONTRO CERTEZZE – Per Atalanta-Inter Simone Inzaghi può contare sugli stessi effettivi visti mercoledì sera. Alexis Sanchez scalpita, l’ha fatto capire pochi minuti dopo il gol valso il titolo, e non è escluso che alla fine abbia davvero una maglia da titolare, più al posto di Lautaro Martinez che di Edin Dzeko. Poi c’è il dubbio a destra fra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, ma qui si tratta di scelte. Sono gli avversari ad avere qualche problema. Tutto il contrario per l’Atalanta, dato che Gian Piero Gasperini avrà delle assenze per positività al COVID-19 tanto da aver saltato la conferenza stampa di vigilia (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown ad Atalanta-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in streaming (vedi articolo).