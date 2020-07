Atalanta-Inter senza turnover, la UEFA “aspetta”. Tifosi vicini a Ilicic – Sky

Atalanta-Inter andrà in scena a Bergamo per decretare quale squadra nerazzurra si piazzerà al secondo posto in Serie A… pareggio e Lazio permettendo! Le scelte di Gasperini e Conte vanno nella direzione delle formazioni migliori. In casa atalantina continua a tenere banco la situazione legata a Ilicic

BIG MATCH VERO – L’ultimo allenamento del pomeriggio darà le indicazioni finali sulla formazione che schiererà Antonio Conte a Bergamo prima di volare in Germania per l’Europa League. Prevedibile la presenza dal 1′ della coppia offensiva formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in campo in modo da avere l’Inter migliore. Analoga situazione in casa Atalanta, dove Gian Piero Gasperini recupera in difesa Rafael Toloi dopo la squalifica ma perde José Palomino infortunato. In campo i migliori, difficile ipotizzare grandi rinunce in previsione della partita secca contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Atalanta e Inter non penseranno alle competizioni UEFA: l’obiettivo è il secondo posto in Serie A! Nel frattempo i tifosi atalantini continuano a mostrare vicinanza a Josip Ilicic, fuori a tempo indeterminato per motivi personali. Stamattina è stato appeso uno striscione per lo sloveno fuori dal Centro Sportivo di Zingonia (BG).