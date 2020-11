Atalanta-Inter segnerà il ritorno in campo di Skriniar? Le idee di Conte

Milan Skriniar è di nuovo – finalmente – a disposizione di Antonio Conte. E potrebbe tornare in campo in Atalanta-Inter (in programma domenica alle 15.00). Ecco le idee del tecnico sull’impiego dello slovacco.

DECISIONE – Milan Skriniar è guarito dal Covid-19 dopo essere stato positivo per oltre due settimane. Lo slovacco è rientrato in Italia la scorsa settimana, riprendendo finalmente ad allenarsi con i compagni. Sembrava poter tornare in campo contro il Real Madrid, ma Antonio Conte ha preferito preservarlo. Tornerà a giocare quindi in Atalanta-Inter? Le probabilità sono alte, il tecnico è solo indeciso sul momento in cui farlo entrare.

TITOLARE – Skriniar potrebbe anche giocare dal 1′ nell’Inter di domenica. Con una settimana di allenamento nelle gambe, la sua condizione può considerarsi recuperata al 100%. E schierarlo titolare contro l’Atalanta avrebbe diverse mozioni favorevoli. Innanzitutto, garantirebbe un po’ di riposo a Danilo D’Ambrosio (dando anche per scontata la sua convocazione con l’Italia). E poi potrebbe permettere a Conte di tornare finalmente a lavorare con la difesa titolare, assieme ai fedelissimi Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Allo slovacco serve assolutamente rimettere minuti nelle gambe, già prima della pausa nazionali (con la speranza che la Slovacchia scelga di non convocarlo per le prossime due settimane).