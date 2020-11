Atalanta-Inter sarÃ  una sfida pirotecnica, che numeri in attacco

Atalanta-Inter sarà una sfida pirotecnica, che numeri in attacco

Condividi questo articolo

Conte Inter

Atalanta-Inter promette di essere una partita da fuochi d’artificio. Le due squadre infatti stanno vivendo una stagione decisamente a trazione anteriore.

ATTACCHI A CONFRONTO – Atalanta e Inter già nella scorsa stagione rappresentavano l’eccellenza offensiva della Serie A. Nel 2020-2021 la musica è la stessa. Anzi la trazione anteriore delle nerazzurre si è acuita visto che le rispettive difese hanno deciso di prendersi un riposo di qualche mese. L’incrocio di domenica quindi promette spettacolo.

AL TOP IN A – I numeri in Serie A parlano chiaro. Inter e Atalanta, insieme al Sassuolo, sono gli attacchi più produttivi. Le reti segnate dagli uomini di Gasperini sono 17, quelle dei ragazzi di Conte 15. Rispettivamente secondi e terzi in campionato. La media è oltre le 2,5 a partita. Stesse posizioni per i tiri totali, che differiscono di uno: 97 per l’Atalanta (43 in porta), 96 per l’Inter (45 in porta). Per i bergamaschi 8 marcatori diversi, i migliori con 4 gol sono il Papu Gomez e Muriel. Per i milanesi i marcatori sono 7 e il bomber è Lukaku con 5.

STILI SIMILI – Anche nel modo di arrivare a costruire le occasioni le due squadre hanno affinità. Le reti arrivano in modo associativo più che su iniziative individuali, infatti l’Atalanta è prima per assist in A con 14, l’Inter seconda con 12. Gran parte del gioco, infine, passa dalle fasce. Sia con gli esterni che coi giocatori che si allargano. Gli uomini di Conte sono primissimi in campionato per cross, con 99 totali di cui 54 giusti e 55 sbagliati. Gasperini risponde con 67, di cui 36 giusti e 31 sbagliati.