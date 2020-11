Atalanta-Inter, Sanchez in coppia con Lautaro Martinez? Conte ci pensa

Alexis Sanchez Atalanta-Inter

Atalanta-Inter potrebbe essere la partita di Alexis Sanchez, entrato sul finale di Real Madrid-Inter in Champions League. L’attaccante cileno, non al meglio della condizione prima della sfida contro gli spagnoli, aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe e adesso potrebbe essere pronto per giocare in coppia con Lautaro Martinez.

SENZA LUKAKU – Atalanta-Inter in programma domenica pomeriggio in vista della settima giornata di Campionato di Serie A. Antonio Conte potrebbe rinunciare ancora a Romelu Lukaku (QUI il motivo) per cercare di riaverlo al meglio della condizione solo dopo la sosta per le Nazionali. Intanto il tecnico dovrà comunque fare le sue valutazioni in vista della sfida di Bergamo. Con un Lautaro Martinez che sembrerebbe essersi sbloccato contro il Real Madrid in Champions League, Ivan Perisic potrebbe riposare e concedere una maglia da titolare al recuperato Alexis Sanchez, visto in campo proprio nei minuti finali del match contro gli spagnoli.