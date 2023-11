Atalanta-Inter, retroscena Scamacca e la Dea valuta la difesa − CdS

Domani Atalanta-Inter, sfida valevole per l’undicesima giornata di campionato. Gianluca Scamacca, dopo essere stato oggetto di contesa, proverà a disturbare la Beneamata.

VIGILIA − Poche ore ad Atalanta-Inter, big match dell’undicesima giornata di campionato. Prima contro quarta. Due filosofie di calcio molto simili per una sfida che si preannuncia spettacolare al Gewiss Stadium. Uno dei protagonisti è sicuramente Scamacca. In estate, l’attaccante della Nazionale è stato oggetto di contesa tra le due squadre sul mercato, con la Dea poi a spuntarla. A tal proposito, c’è un retroscena interessante: Scamacca aveva detto sì già da diverso tempo sia per la progettualità che per le gerarchie, visto che a Milano sarebbe partito parecchio indietro rispetto al duo Lautaro-Thuram. Volontà che ha reso poi vano il blitz dell’Inter al West Ham, con l’Atalanta a pareggiare l’offerta da 25 milioni più 5 di bonus. Domani ci sarà il primo confronto. Intanto, Gasperini ha una piccola emergenza difensiva: con Palomino out e Scalvini in forse per la lombalgia, in tre faranno gli straordinari. Ossia Toloi, Djimsiti e Kolasinac.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli