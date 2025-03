Atalanta-Inter, le probabili formazioni per la 29ª giornata di Serie A

Atalanta-Inter si giocherà oggi alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

ATALANTA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI IN CASA – L’Atalanta si prepara al big match contro l’Inter con la migliore formazione possibile. Gian Piero Gasperini potrà contare su tutte le sue armi offensive, puntando su un tridente esplosivo composto da Ademola Lookman, Charles De Ketelaere e Mateo Retegui. Resta in piedi l’ipotesi di un modulo con Pasalic sulla trequarti, che darebbe più equilibrio alla squadra, ma la decisione definitiva verrà presa nella rifinitura pre-partita. A centrocampo spazio alla coppia De Roon-Ederson, con Bellanova e Zappacosta sulle fasce pronti a spingere. In difesa, davanti a Carnesecchi, ci saranno Djimsiti, Hien e Kolasinac.

ATALANTA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI IN TRASFERTA – L’incertezza riguarda il reparto arretrato, dove il tecnico nerazzurro deve scegliere chi affiancare a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni nella difesa a tre. Il ballottaggio è tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck, con il francese favorito per riprendersi una maglia da titolare. In mezzo al campo tornerà Nicolò Barella, che riprenderà il suo posto al fianco di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. L’ex Cagliari prenderà il posto di Davide Frattesi. Lautaro Martinez è pronto a tornare dal primo minuto. Il capitano nerazzurro guiderà il reparto offensivo al fianco di Marcus Thuram. Sulle corsie laterali, nessuna sorpresa: a destra agirà Denzel Dumfries, protagonista di una stagione straordinaria e reduce da una grande prestazione contro il Feyenoord, mentre sulla sinistra ci sarà Carlos Augusto.

ATALANTA-INTER, LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Palestra, Comi, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Maldini.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro; Alexiou, Aidoo, Cocchi, Bisseck, Frattesi, Berenbruch, Asllani, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi