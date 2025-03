Atalanta-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: 4 out e una bagarre

Archiviato il passaggio del turno in Champions League, l’Inter tornerà in campo domenica sera per il 29° turno di Serie A. I nerazzurri avranno il difficile scontro diretto contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium di Bergamo. Di seguito le probabile formazione di Atalanta-Inter.

LA PARTITA – L’Inter è chiamata a difendere la prima posizione in campionato in questo turno di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela domenica sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: la vera terza incomodo nella lotta scudetto contro il Napoli. I bergamaschi, arrivano allo scontro diretto a tre punti di distanza dai nerazzurri, e con l’enorme fiducia scaturita dal poker rifilato alla Juventus la scorsa settimana. l’Inter sarà indubbiamente più stanca a causa dell’impegno infrasettimanale di Champions, ma avrà dalla sua l’incoraggiante striscia dei precedenti: considerando tutte le competizioni, Inzaghi ha battuto l’Atalanta del Gasp negli ultimi 7 scontri diretti.

Atalanta-Inter, la probabile formazione di Simone Inzaghi

FORMAZIONE – L’Inter andrà a Bergamo con ancora una situazione complicata, per via degli infortuni nel reparto esterni. Nonostante ciò, Simone Inzaghi potrà contare su quasi tutta la formazione titolare, in uno scontro diretto che potrebbe segnare la lotta scudetto. L’allenatore nerazzurro spera di recuperare almeno per la panchina Stefan De Vrij. In porta, dopo il rientro in Champions League, confermato Yann Sommer. Davanti a lui agiranno Bastoni, Acerbi e Pavard, con il francese leggermente favorito su Yann Bisseck, fresco della convocazione con la Germania. A centrocampo spazio al trio Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce agiranno Denzel Dumfries e Carlos Augusto. In attacco si ricompone la coppia titolare: sia Marcus Thuram che il capitano Lautaro Martinez, sono pronti a partire dal primo minuto e a regalare all’Inter un importante vittoria nell’ultima gara prima della sosta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhikitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.