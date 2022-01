Atalanta-Inter primo bivio scudetto: nel 2021 sono state le squadre migliori

Atalanta e Inter oggi si sfideranno al primo bivio scudetto. Sono le migliori squadre del 2021. Ballo dei debuttati per Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, comunque finisca il campionato, secondo l’edizione odierna di TuttoSport si avrà un allenatore che per la prima volta vincerà lo scudetto.

LO SHOW – Atalanta e Inter si sfideranno questa sera in una sfida che assicura spettacolo. Le due squadre sono state le migliori nel 2021, sono i numeri a certificarlo: l’Inter ha chiuso con 104 gol mesi a segno, la Dea a 100. Una sfida al retrogusto di scudetto: per Simone Inzaghi potrebbe essere la consacrazione definitiva: uno scudetto storico perché, oltre a essere quello della seconda stella per l’Inter, avrebbe radici nell’estate più tormentata degli ultimi anni con l’uscita di Conte, Hakimi, Lukaku ed Eriksen. I nerazzurri allenati da Inzaghi, inoltre, nei cinque grandi campionati sono gli unici insieme al Bayern Monaco ad aver segnato in tutte le partite giocate. Per Gian Piero Gasperini, invece, la vittoria dello scudetto sarebbe il coronamento di un ciclo difficilmente ripetibile e un’impresa che lo farebbe entrare nella storia del calcio italiano.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino