Atalanta-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Atalanta-Inter, si gioca per la ventinovesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Dove e quando si gioca Atalanta-Inter

Gewiss Stadium, Atalanta, domenica 16 marzo 20:45.

Come seguire Atalanta-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Atalanta-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro: i non abbonati a DAZN potranno guardare la sfida tra Atalanta e Inter in diretta semplicemente registrandosi al sito o all’app della piattaforma, inserendo i propri dati. Il match sarà visibile in chiaro per i primi due milioni di spettatori che si registreranno.

Atalanta-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

I precedenti di Atalanta-Inter

Quella tra Inter e Atalanta sarà la sfida numero 128 in Seria A: il bilancio dei precedenti è di 69 successi per l’Inter contro i 24 dei bergamaschi e 34 pareggi a completare il bilancio. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 12 partite contro l’Atalanta in Serie A (7V, 5N), già striscia record in questa sfida – vincendo tutte le cinque più recenti con uno score di 16-5; l’ultima vittoria della Dea risale all’11 novembre 2018 (4-1 in casa). Le due formazioni si affronteranno con al massimo tre punti di distanza ad inizio giornata nel girone di ritorno per la prima volta dall’ultimo match della Serie A 2019/20 (1° agosto 2020), Negli ultimi tre precedenti (due in campionato e uno nella semifinale di Supercoppa Italiana), tra tutte le competizioni l’Inter ha registrato tre clean sheet.

La partita su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Atalanta: Sulemana, Cuadrado, Posch, Scalvini, Scamacca, Kossounou.

Inter: Zalewski, Darmian, Dimarco, Zielinski, de Vrij.

L’arbitro della partita

Arbitro: Davide Massa

Assistenti: Carbone e Meli

Quarto uomo: Sozza

Assistente VAR: Di Bello

Assistente AVAR: Marini

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Atalanta: Djimsiti, Lookman

Inter: Barella, Bastoni, Mkhitaryan

Conferenze stampa della vigilia

Gasperini non ha parlato alla vigilia di Atalanta-Inter

Inzaghi: «Domani sarà una partita completamente diversa rispetto l’andata, bisogna approcciarla nel migliore dei modi perché la posta in palio è alta. Bisognerà tenere una concentrazione altissima, essere sempre molto lucidi in campo, ci saranno tantissimi duelli e delle scelte da prendere nei 90′, quindi i miei giocatori dovranno essere molto lucidi. L’approccio e la gestione sono importantissime nel calcio. Nell’ultima partita di campionato siamo andati sotto perché non avevamo approcciato bene la gara e poi abbiamo ribaltato una partita che non si era messa nel migliore dei modi». Qui l’intervista completa.

ATALANTA-INTER, LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Palestra, Comi, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Maldini.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro; Alexiou, Aidoo, Cocchi, Bisseck, Frattesi, Berenbruch, Asllani, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi