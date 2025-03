Atalanta-Inter porta certezze per il futuro. Dumfries, un’attesa – Sky

Atalanta-Inter ha visto i meneghini superare la squadra bergamasca per 2-0 grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. La squadra ospite arriva alla sfida con rinnovate consapevolezze e un’attesa sulle condizioni di Denzel Dumfries.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha avuto la meglio sull’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini grazie ai gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Lo stato d’animo dei meneghini è ottimale, considerando il primato in Serie A e il fatto di essere ancora in corsa in Champions League e Coppa Italia. Ciò è stato sottolineato dall’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha posto l’accento sul momento dei nerazzurri: «La squadra avrà un mese di aprile che sarà inevitabilmente decisivo, con 4 giornate di Campionato, 2 partite di Champions League e 2 di Coppe Italia. La squadra ci arriva come meglio non poteva, vincendo uno scontro diretto e approfittando del rallentamento inaspettato del Napoli di Antonio Conte. Si è vista una compagine cinica e dalla grande autostima, con il 27esimo assist da calcio piazzato di Calhanoglu: nessuno ne ha messi così tanti negli ultimi 5 anni nei grandi Campionati europei».

IL RAGIONAMENTO – Paventi ha poi proseguito: «Lautaro Martinez mette a segno l’11esimo gol del 2025, a dimostrazione di un totale cambio di mood rispetto a quanto visto all’inizio della stagione. L’Inter crede di potersi regalare un grande finale di stagione, ripartendo dopo la sosta con il Campionato italiano».

L’Inter risente della sosta per le Nazionali dopo l’Atalanta. La situazione relativa a Dumfries

IMPEGNI SETTIMANALI – Paventi ha infine indicato la realtà che si presenta ad Appiano Gentile all’inizio del periodo della sosta per le Nazionali: «Saranno 11 i calciatori dell’Inter impegnati con le proprie Nazionali. Vedremo se, nei prossimi giorni, Dumfries farà dei controlli (ha lasciato il campo contro l’Atalanta per un fastidio, ndr.), oppure se la situazione si andrà ad affievolire nei prossimi giorni».